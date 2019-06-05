Политическое противостояние между Ереваном и сепаратистами Карабаха продолжает расти. Как сообщал «Минвал», в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до его прихода к власти так называемое руководство Карабаха не знало, что обсуждается за столом переговоров, и не было знакомо с документами об урегулировании конфликта. По словам премьера страны-сателлита, именно он передал лидерам сепаратистов Карабаха переговорный пакет документов. «Но когда после этого, люди сидящие со мной за одним столом, знающие, что происходит на самом деле, подстрекают своих помощников писать статусы (в соцсетях) о том, что правительство сдает карабахские земли, то у меня рождается справедливый вопрос: «Для чего это делается?», — сказал он, намекая на лидера сепаратистов Бако Саакяна.

Не прошло и суток, а уже появилась реакция Саакяна на заявление Пашиняна о «заговорщицких силах» в Карабахе. Саакян заявил, что считает «недопустимыми любые шаги, нацеленные на нарушение единства Карабаха и Армении, будь они предприняты со стороны Карабаха, Армении или Диаспоры».

По его словам, «если заговорщики и существуют, то они будут наказаны»

«Недавно премьер-министр Армении предоставил нам некоторые документы относительно переговорного процесса. Мы в свою очередь передали премьеру имеющиеся у нас документы, касающиеся переговорного процесса», — сказал сепаратист Саакян.

Саакян подчеркнул, что власти Армении прежде также держали его в курсе всех новых развитий в процессе урегулирования — как до переговоров с Азербайджаном, так и после них, информировали об обсуждаемых вопросах.

«Вообще хочу подчеркнуть, что лучший и, пожалуй, единственный способ избежать спекуляций — восстановить полноценный формат переговоров при непосредственном участии Карабаха», — важно заявил лидер сепаратистов.

Minval.az