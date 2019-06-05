Сотрудники петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром Владимира Путина, планируют снять документальный фильм об убийстве в Центральноафриканской республике (ЦАР) трех российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Согласно сценарной заявке, которая оказалась в распоряжении центра расследований «Досье», в фильме будет продвигаться версия о причастности к убийству «пришлых банд».

Ранее центр «Досье», который ведет собственное расследование убийства, указывал на причастность к нему наемников из российской частной военной компании «Вагнера», работающей в ЦАР и связанной с Пригожиным.

Фильм якобы планируется показать на российском телевидении. По сценарию, представители ЧВК «Вагнера», представители местных спецслужб, местные таксисты и полевые командиры вооруженной оппозиции должны рассказать о том, что журналистов «грамотно подставили» неизвестные. Их целью якобы было вывезти съемочную группу к месту убийства, которое правительственные войска и дружеские им российские наемники не контролируют.

Один из местных силовиков должен стоять на месте гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко и рассказывать о том, что тут хозяйничают «только банды и иностранные наемники». При этом лидер одной из таких «банд», а именно глава повстанческой группировки Нуреддин Адам, скажет, что его люди не при чем, и что убийство совершил «кто-то из пришлых».

В финале предполагаемой картины ее герои, а также простые местные жители, поблагодарят «Россию, русских и Путина» за установление в ЦАР мира и спокойствия.

По планам создателей фильма, он «заткнет часть ртов» и продемонстрирует «позитивную и эффективную деятельность» ЧВК «Вагнера», а также «снимет часть негативных вопросов к ее руководителю».

Издание «МБХ медиа», которому центр «Досье» предоставил сценарий документального фильма, отмечает, что его авторов не заинтересовали ни личность местного жандарма Эммануэля Котофио, который исходя из биллингов телефонных соединений был на постоянной связи с водителем российским журналистов, ни личность самого водителя, который привез их к месту убийства и спасся от десятка вооруженных преступников, ни роль корреспондента принадлежащего Пригожину РИА ФАН Кирилла Романовского, предоставившего убитым контакты некоего сотрудника ООН «Мартина», который, в свою очередь, связал их с водителем.

«Мартин» должен был сопровождать Джемаля, Расторгуева и Радченко в поездке по ЦАР, но после убийства пропал и перестал отвечать на звонки и сообщения. Позднее выяснилось, что как такового «Мартина» никогда не существовало, а телефон человека, который от его имени вел переписку с убитыми, находился за пределами ЦАР.

Minval.az