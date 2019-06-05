Российские структуры подозревают в причастности к хакерской атаке на представительство Евросоюза в Москве, которая произошла в феврале 2017 года.

Факт взлома обнаружили только в апреле 2019 года, незадолго до выборов в Европарламент. Европейская служба внешнеполитической деятельности не стала публично разглашать об атаке, однако подтвердила изданию эту информацию, передает телеканал «Дождь».

Анализ взлома показал, что атаке подверглись как минимум два компьютера в представительстве ЕС. При этом неизвестно, какая информация и какого объема была украдена.

Согласно документу, хакеры использовали метод целевой кибератаки, который ранее применялся при атаке на министерства иностранных дел стран-участниц ЕС.

Представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности заявил, что хакеры пытались скомпрометировать системы, «связанные с несекретной сетью московской делегации». Расследование продолжается, страны-участницы ЕС проинформированы о случившемся по защищенным каналам.