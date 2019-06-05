Круг общения наследника королевского престола принца Гарри после свадьбы заметно изменился.

По некоторым данным, виной тому его супруга Меган Маркл. По ее мнению, многие из прежнего окружения принца «плохо на него влияют». Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

Так, к примеру, принц Гарри прекратил отношения со всеми, кто сопровождал его на лихих вечеринках холостяцкой поры. Согласно сообщению, ему даже пришлось «пожертвовать» другом детства, который как мог выгораживал принца после «голого скандала» в Лас-Вегасе.

Напомним, что ныне в далеком 2012 году, принц Гарри стал «героем» скандала, после того, как в сеть попали его фотографии с вечеринки в американском пятизвездочном отеле. Номер был полон друзей и молодых девушек, которым наследник английской короны предлагал сыграть в «голый» бильярд.

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