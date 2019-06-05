Легендарный Диего Марадона заявил о готовности поработать главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед».

«Если «Манчестер Юнайтед» нуждается в тренере, то я тот, кто им нужен. Они продают много футболок по всему миру, но им нужно выигрывать трофеи и я знаю, как это сделать», — сказал Марадона.

В настоящее время аргентинец тренирует клуб второй лиги Мексики «Дорадос». Ранее он работал с несколькими клубами из ОАЭ и Аргентины. Также он тренировал сборную Аргентины, передает агенство «Интерфакс».

Что касается МЮ, в настоящее время его главным тренером является Уле Гуннар Сульшер. По ходу сезона норвежец сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью.

Чемпионат Англии команда завершила на шестом месте, на 32 балла отстав от ставшего чемпионом «Манчестер Сити».

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