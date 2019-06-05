Американские ученые выяснили, сколько шагов в день следует делать для того, чтобы максимально продлить жизнь. Известное утверждение гласит, что для этого надо делать 10 тысяч шагов в день.

Однако американские специалисты подвергли сомнению этот тезис, сообщает телеканал «РЕН ТВ». Выяснилось, что оптимальное число — 4 400 шагов, а более 7,5 тыс. погоды для здоровья уже не делают.

Эти данные были получены путем наблюдения за пожилыми американками. В исследовании приняли участие 16 тысяч женщин в возрасте от 62 лет до 101 года. Каждая из них получила шагомер и отчитывалась о результатах.

Спустя четыре года были подведены итоги. Оказалось, что риск смертности снижался практически вдвое, если женщины проходили в день хотя бы 4,4 тысячи шагов.

После 7,5 тыс. положительный эффект для здоровья (по сравнению с 4,4 тыс.) уже практически не ощущался.

При этом ученые так и не смогли выяснить, откуда вообще возникло утверждение, что 10 тысяч шагов — некая магическая целебная цифра.

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