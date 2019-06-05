Компанию «Газпром Армения» оштрафовали на 10 миллионов драмов (чуть больше 20 тысяч долларов) за вопросы процедурного характера. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг.

Комиссия отмечает, что в ряде случаев не были соблюдены условия подключения к сети, в других случаях заявки не включались в план подключения.

В то же время в ряде случаев точки подключения (жилые дома и предприятия) не соответствовали техническим требованиям, поэтому компания не могла провести подключение, передает агенство «Спутник-Армения».

«Мы не согласны с принятым решением. Можем отметить, что мы не предпринимали никаких действий, от которых пострадала бы безопасность абонентов», — заявил главный инженер компании Ашот Акопян.

Напомним, что «Газпром Армения» – оператор по распределению природного газа в Армении.

Minval.az