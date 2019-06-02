В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять транспортных средств. Шесть человек пострадали, двое были эвакуированы в больницу на вертолете. Движение по проспекту в сторону центра перекрыто, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе столичного управления ГИБДД пояснили, что ДТП случилось в районе Минской улицы.

МЧС уточняет, что для извлечения двоих пострадавших была применена спецтехника.

Источник агентства отметил, что среди пострадавших — двое детей. Одним из транспортных средств, попавших в ДТП, оказался автобус. Его пассажиры не пострадали.

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