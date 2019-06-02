Власти испанского курорта Бенидорм вводят санкции против туристов, которые пьянствуют и дебоширят, отныне их будут заносить в «черный список» с последующим запретом на въезд, сообщает издание Daily Mail.

«Власти Бенидорма приняли решение вносить в «черный список» всех туристов, замеченных в непристойном поведении в отелях и барах, на дискотеках и пляжах, в оскорблении других туристов или местных жителей. Поступки каждого из них будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Отъявленным дебоширам будет запрещен въезд на курорт. Мера принята в связи с частыми жалобами от собственников кафе, баров и ресторанов Бенидорма. Одно из популярных заведений в прошлом году закрылось из-за регулярных потасовок туристов в состоянии алкогольного опьянения», — пишет газета.

Как отмечает издание, «черный список» действует во всех развлекательных заведениях Бенидорма. В него уже попали первые дебоширы, которые буянили в прошлом году, среди них много граждан Великобритании. Сотрудники баров и клубов вносят в список фамилию и имя нарушителя, национальность и паспортные данные.

Испанские курорты давно ведут борьбу с пьянством и дебошами иностранных туристов. Так, на Ибице и Майорке за подобные нарушения путешественников штрафуют, власти обсуждают отмену системы all inclusive в отелях и вечеринок в барах с бесплатным алкоголем.

Minval.az