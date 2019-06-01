Двадцать девятая акция «желтых жилетов» во Франции стала самой малочисленной с начала протестов.

В ней приняли участие около 9,5 тысячи человек по всей стране, в том числе около 1,5 тысячи вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

В прошлую субботу по всей стране протестовали приблизительно 12,5 тысячи человек, в Париже – 2,1 тысячи.

По информации самих организаторов, в нынешних манифестациях во Франции участвовали около 23,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Тулузе на юго-западе Франции в демонстрации приняли участие около 1 тысячи человек. Около 16.00 правоохранители рассеяли там толпу демонстрантов при помощи водометов и слезоточивого газа.

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