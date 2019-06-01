81-летний пенсионер из Ньюкасла, Великобритания, на своём автомобиле выехал в итальянскую столицу, надеясь увидеть папу римского.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, задумал совершить паломническую поездку из Ньюкасла в Рим. Сам он родом из Италии, но живёт в Великобритании. Увы, путешествие на родину не состоялось, потому что навигатор привёл пенсионера не в резиденцию папы римского, а в немецкую деревушку под названием Ром, сообщает портал life.ru.

Когда навигатор сказал мужчине, что он достиг места назначения, тот остановил машину и оглянулся по сторонам — но не увидел ни Колизея, ни фонтана Треви, ни вообще хоть каких-нибудь признаков того, что он находится в крупной европейской столице. Взволнованный дедуля выскочил из своего «ягуара», забыв поставить его на ручной тормоз.

Пока пенсионер искал в окрестностях знаменитые достопримечательности итальянской столицы, его автомобиль покатился с горки, сбив дорожный знак с названием населённого пункта. Тогда-то мужчина и увидел, что он приехал в Ром, а не в Рим.



Это небольшая сельская община, расположенная на западе Германии, на земле Северный Рейн-Вестфалия, в 1400 километрах от Сикстинской капеллы. Местные полицейские утверждают, что ни машина, ни сам паломник от столкновения со знаком не пострадали. А ошибка, вероятно, случилась из-за того, что по-немецки название столицы Италии тоже пишется как Rom.