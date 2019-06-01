Администрация президента США Дональда Трампа решила отложить введение новых санкций в отношении нефтехимического сектора Ирана. Как сообщают источники The Wall Street Journal, Минфин США планировал ввести санкции в середине мая, но решение было изменено в попытке ослабить напряженность после инцидента с танкерами у берегов ОАЭ.

Отмечается, что новые ограничительные меры должны были быть направлены на конкретные иранские нефтехимические компаний. Полностью от идеи введения санкций американский Минфин пока не отказывается.

Напомним, отношения Ирана и США сильно обострились за последний месяц. В мае командование ВС США предупредило о возможной подготовке Тегераном атаки на американские силы на Ближнем Востоке. 24 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. МИД Ирана счел это угрозой глобальному миру и стабильности.

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