В США журналисты показали изнутри самолет E-4B предназначенный для высшего политического и военного руководства США. Он оборудован 60 спутниковыми тарелками и антеннами для связи со всеми мировыми устройствами, сообщает телеканал CNBC.

По словам члена экипажа одного из бортов, такие воздушные судна представляют собой «резервный Пентагон».

«Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю», — отметил он.

E-4B разработан на базе Boeing 747, эксплуатируется с 1980 года. В настоящее время в ВВС США 4 таких самолета. Они базируются на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

На борту самолета есть 18 кроватей, шесть ванных, кухня, конференц-зал, рабочие места и кабинет для руководства минобороны США.

Он может обслуживать экипаж до 112 человек, при этом другие характеристики самолета засекречены.

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