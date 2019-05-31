Около 250 армян были высланы из Федеративной Республики Германия, начиная с января по май этого года. Еще 160 армян собираются депортировать из Германии, пишет «Иравунк».

По сведениям источника издания, массовые «депорты» немецкие власти аргументируют тем, что «в вашей стране произошла революция, вы этого хотели, теперь поезжайте и живите там».

«Армяне же, которые связывали свое будущее с Германией, но в прошлом году активно поддерживали власть Никола Пашиняна, деря глотки перед посольствами, сегодня уже пожалели об этом.

Они не планировали такое развитие событий. Более того, с нашими соотечественниками, которые преспокойненько сидели на своих местах в Европе, обращаются довольно жестко. Даже был случай, когда сотрудники полиции перекрыли целую улицу, чтобы насильно выселить армянскую семью из дома и депортировать.

Причем, даже такие семьи пострадали от этой ситуации, которые приехали в Германию с целью лечения или с неизлечимыми болезнями. Более того, выясняется, что ситуация взрывоопасна не только в Германии, но и для армян, не имеющих гражданства Бельгии. На недавних выборах в Бельгии победило нидерландское крыло, которые в своем программе предусмотрело строгие меры в отношении беженцев без документов.

Местные армяне ожидают, что в любой момент поднимется волна выселений также в Бельгии. Примечательно, что в отношении мусульман здесь более благосклонны», — пишет газета.

Minval.az