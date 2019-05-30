Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта распространили заявление по итогам визита в регион.

В заявлении отмечается, что основная цель поездки состояла в том, чтобы оценить развитие ситуации на линии соприкосновения и границе, а также продолжить обсуждения, проведенные президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта, и далее главами внешнеполитических ведомств в Москве 15 апреля.

Читайте также: Попов: Планируется встреча глав МИД Азербайджана и Армении

«В соответствии с просьбой сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности встречи в соответствующее время», — говорится в заявлении посредников.

Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации.

Minval.az