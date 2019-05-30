«Планируется встреча глав МИД Азербайджана и Армении».

Об этом сообщил находящийся с визитом в Азербайджане российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов. «Место и дата встречи будут объявлены министерствами иностранных дел обеих стран», — сказал дипломат, передает агенство «Онлайн».

Отметим, сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик 27 мая совершили визит в Армению.

Вчера они побывали на оккупированной Арменией территории нагорного-карабахского региона Азербайжана. Сегодня сопредседатели прибыли в Азербайджан и встретились с президентом Ильхамом Алиевым. На встрече присутствовал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Minval.az