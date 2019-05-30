Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно оскорбительной» фразу «Путин — вор», передает телеканал «Дождь».

Так он прокомментировал вопрос журналиста о прекращении административного дела в отношении жителя Набережных Челнов, который повесил баннер с соответствующей надписью на одном из мостов в городе.

«Я считаю, что это абсолютно оскорбительно. Но это мое личное мнение. Я не знаю случая с этим гражданином», — сказал Песков.

Комментируя отмену приговора, Песков также сказал, что не знает, кто решает, какие надписи считаются оскорбительными.

Речь идет о баннере «Путин — вор», который житель Набережных Челнов вывесил в День конституции в прошлом году. Его оштрафовали по статье за нарушение благоустройства, так как он незаконно разместил средство наружной информации. Верховный суд Татарстана отменил штраф.

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