Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Его заявление об увольнении поддержали всего 97 депутатов из необходимого минимума в 226 парламентариев.

Уход Гройсмана автоматически означал бы роспуск правительства. После решения Рады кабмин продолжит работать в нынешнем составе до досрочных парламентских выборов.

Еще до заседания фракция «Блока Петра Порошенко» (БПП) заявила, что почти единогласно выступит против отставки премьера. В партии считают, что роспуск кабмина на фоне досрочных выборов в Раду приведет к хаосу в стране. БПП является самой многочисленной фракцией в Раде и насчитывает более 100 депутатов.

При этом комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Гройсмана.

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