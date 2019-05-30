В Ривненщине (Украина) разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

На место происшествия выехала комиссия от министерства обороны, Генерального штаба и Командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

В пресс-службе также отметили, что связь с вертолетом, который проводил учебно-тренировочный полет, была потеряна в 23.27 в среду, 29 мая.

Minval.az