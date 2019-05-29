В Италии умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела у могилы хозяина на кладбище города Панца (остров Искья). Причиной смерти животного стала опухоль.

Владельцем собаки был немец Альфред, переехавший на остров много лет назад. Он умер в январе 2009 года. Тогда же Николетта покинула дом и поселилась у могилы хозяина. Люди, проживающие неподалеку от кладбища, кормили собаку. Однажды у Николетты даже появилась собственная будка, в которой она пережидала непогоду, передает ТАСС.

В последние недели самочувствие собаки ухудшилось: из-за разраставшейся опухоли Николетта почти не могла двигаться. Энрико Маттера, владелец отеля, расположенного неподалеку от кладбища, отвез животное к ветеринару, которому пришлось усыпить Николетту. По оценкам врача, собаке было 14 лет.

«Мы все опечалены этой потерей: ее дружба и очарование невосполнимы. Когда я увидел ее в последний раз, мне стало ясно, что она готова, готова последовать за своим хозяином, которого она никогда не покидала. Теперь она счастлива, что снова может быть рядом с ним — в жизни без боли и одиночества. Прощай, Николетта», — написал на свой странице в Facebook Маттера.

Некоторые местные горожане считают, что Николетта заслужила, чтобы на кладбище их города появилась памятная табличка или статуя, как у японского пса Хатико. Мемориал в честь этого пса расположен в токийском районе Сибуя.

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