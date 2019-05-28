Любой вопрос между Грузией и Азербайджаном может быть решён только путём диалога.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на официальном приёме в честь Дня Республики Азербайджана и Столетия органов дипломатической службы.

Зурабишвили поздравила государство и народ Азербайджана с Днём Республики, передает Report.

Она отметила, что Грузия и Азербайджан 100 лет назад вступили на путь свободы, опередив Европу.

Глава государства отметила привлекательность Южного Кавказа с точки зрения транспорта и упомянула о важности крупных проектов, реализуемых совместно с Азербайджаном.

Президент подчеркнула, что живущие в Грузии азербайджанцы являются важной частью страны.

Minval.az