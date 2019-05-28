Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому возвращено украинское гражданство, возвращается на Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

Саакашвили намерен прилететь в Киев на следующий день после указа президента Украины Владимира Зеленского об отмене решения своего предшественника Петра Порошенко, лишившего Саакашвили гражданства Украины, передает агенство «Интерфакс».

В Государственной пограничной службе Украины заверили, что у них нет оснований не пустить в страну экс-президента Грузии. «Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах», — сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Представители партии «Рух новых сил Михаила Саакашвили» намерены встречать своего лидера в среду в 17:00 в аэропорту «Борисполь».

Minval.az