Депутаты областной администрация Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке.

«Часть ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание, — говорится в тексте обращения, опубликованном во вторник на сайте Львовской областной администрации. — Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком».

Кроме того, в тексте обращения отмечается, что, по мнению депутатов, «президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из своего употребления в публичных сферах общественной жизни».

Зеленский неоднократно в своих выступлениях говорил на русском языке. Даже в инаугурационной речи, которую глава государства произносил на украинском, тем ни менее он дважды переходил на русский, пытаясь донести свои мысли до русскоязычных украинцев, передает ТАСС.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», 15 мая его подписал Порошенко. Законопроект предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Minval.az