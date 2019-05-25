Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.

Порошенко поприветствовал то, что трибунал встал на сторону Киева. Об этом Порошенко написал на своей страничке в Facebook.

«Это решение — очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии», — написал он, передает телеканал «РЕН ТВ».

Напомним, что ранее Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть Украине моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе. Также трибунал решил, что России следует вернуть три задержанных украинских судна. Российская сторона в слушаниях не участвовала.

Minval.az