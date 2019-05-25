Неподалеку от города Цзинань, расположенного на востоке Китая, водитель нарвался на штраф, не сделав ничего предосудительного — он просто почесал лицо.

Камера дорожного движения разглядела опасность при помощи искусственного интеллекта. Она посчитала, что мужчина держал в руке телефон и автоматически выписала штраф в размере 50 юаней, передает телеканал «РЕН ТВ».

А в скором времени мужчина получил уведомление и удивился.

Автолюбитель заявил, что собирается обратиться к властям, чтобы разобраться в ситуации. Позднее сообщили о том, что штраф был аннулирован.

Власти обратили внимание, что система автоматически определяла движения водителя. Поэтому жест мужчины был расценен как попытка ответить на звонок.

Minval.az