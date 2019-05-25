Выполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву ООН может стать первым сигналом о реальной готовности российской стороны к дальнейшему урегулированию в отношениях с Украиной. Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», — написал он на странице в Facebook.

Президент Украины добавил, что этим Москва может сделать шаг к «разблокированию переговоров» и решению указанной проблемы «цивилизованным способом».

Minval.az