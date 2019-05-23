УЕФА может дисквалифицировать Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян. По его словам, Армения нуждается в строительстве нового стадиона, так как действующий может быть дисквалифицирован УЕФА из-за несоответствия международным стандартам.

Ванецян заявил, что 100 миллионов долларов, необходимые для строительства новой спортивной арены, планируется привлечь из внебюджетных источников, а общая площадь с прилегающей территорией должна составить 10-15 гектаров.

Глава Федерации футбола добавил также, что на модернизацию крупнейшего в Ереване стадиона — «Раздан», построенного в 70-х годах, потребуются огромные суммы: «Но даже в случае реконструкции стадиона «Раздан», не факт, что он будет признан пригодным для международных встреч с учетом требований безопасности».

Отметим, что сейчас международные футбольные матчи проводятся в Армении на 15-тысячном Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Стадион был построен в 30-х годах и реконструирован в 90-х годах прошлого века.

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