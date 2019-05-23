Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии необходимо избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты. Соответствующее заявление главы государства обнародовано в четверг в связи с представлением нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака, передает ТАСС.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты», — написал Зеленский в Twitter.

Президент выразил надежду на то, что украинская армия достигнет высоких стандартов. «Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира», — отметил он.

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.

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