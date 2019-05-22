В понедельник в азербайджанской армии стартовали широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением 10 тыс. личного состава различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили во вторник, 21 мая, один из полигонов. Руководство оборонного ведомства понаблюдало здесь за учебными тренировками.

Как сообщает Minval.az, в видеоролике Минобороны, посвященному учебно-тренировочному процессу, солдаты выстроились в надпись: «Наша цель – Шуша, ждите нас».

Стоит отметить, что Азербайджан проводит свои учения на фоне углубляющегося политического кризиса в Армении. В Ереване уже выразили свою обеспокоенность этими учениями: армянский МИД заявил, что Баку якобы нарушает свои обязательства в ОБСЕ, а по сообщению газеты «Паст», премьер страны Никол Пашинян, узнав об азербайджанских учениях, переписал свое выступление в связи с освобождением Кочаряна.

«Практически весь воскресный день премьер-министр Никол Пашинян провел с министром обороны Армении Давидом Тонояном и начальником Генштаба Артаком Давтяном, он провел ряд закрытых совещаний. Неизвестно, о чем доложили силовики Пашиняну, но понятно одно: речь шла о напряженной ситуации на границе и возможной агрессии врага. Было также доложено о том, что 20 мая Азербайджан начинает учения с участием 10 тысяч человек. Согласно нашим сведениям, именно этим обстоятельством, а также малочисленностью участников акций и обусловлено то, что уже вчера Пашинян изменил риторику и перешел от эйфорических и агрессивных высказываний и призывов в более конструктивное поле», — написала газета.

Minval.az