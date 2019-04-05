В селе Габал Лагодехского района Грузии, где проживают азербайджанцы, будет открыта новая азербайджаноязычная школа.

Как передает Report, об этом сообщил мажоритарный депутат парламента Грузии по Лагодехскому и Кварельскому районам Гурам Маджарашвили.

По его словам, новая школа будет построена при поддержке правительства Грузии: «В настоящее время в селе Габал функционирует одна школа. Параллельно со строительством новой школы будет восстановлено и здание действующей школы».

Депутат отметил, что разрабатываются планы по осуществлению строительства детского сада и других инфраструктурных проектов в селе Габал.

Minval.az