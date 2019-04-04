Мексиканская федерация футбола начал расследование в отношении легендарного аргентинца, который возглавляет тренерский штаб клуба «Дорадос де Синалоа», после того как он сделал политическое заявление.

58-летнему Диего Марадоне грозит крупный штраф за высказывание, сделанное на пресс-конференции в Мексике. В минувшее воскресенье, 31 марта, главный тренер «Дорадос де Синалоа» посвятил победу своих подопечных президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и всем «страдающим» в этой стране. Он также выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который поддерживает «марионетку» Хуана Гуайдо, передает российский телеканал «Пятый».

По информации, размещенной на сайте Федерации футбола Мексики дисциплинарный комитет обвинил знаменитого аргентинца в нарушении этического кодекса. Если его вина будет доказана, то Марадоне грозит крупный штраф.

Minval.az