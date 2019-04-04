Процесс делимитации азербайджано-грузинской государственной границы направлены на достижение взаимоприемлемых результатов, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и в 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы. В настоящее время процесс переговоров по делимитации госграницы продвигается согласно доброй воле сторон», — сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана добавила, что работы в этом направлении «нацелены на достижение взаимоприемлемых результатов».

Minval.az