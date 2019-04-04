Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург принял участие в тестовом полете на лайнере Boeing 737 MAX 7 с обновленным программным обеспечением, чтобы доказать безопасность самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что пилоты выполнили запланированные маневры, чтобы проверить работу программного обеспечения в критических условиях.

«Обновленное программное обеспечение работает, как и планировалось, пилоты выполнили штатную посадку самолета на тестовом аэродроме Boeing», — говорится в заявлении компании.

Minval.az