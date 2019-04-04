Заявления Госдепартамента по итогам встреч госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не отражают их сути, а также содержат проблемы, которые даже не поднимались во время переговоров.

Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Турции Хами Аксоя, которое распространило в среду посольство республики в Вашингтоне.

Помпео и Чавушоглу встретились во время двухдневного совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО в Вашингтоне. «Заявление, опубликованное сегодня Госдепартаментом и очевидно подготовленное еще до встречи, состоявшейся между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем Майклом Помпео, не только не отражает содержание встречи, но также содержит вопросы, которые даже не были затронуты в ходе упомянутой встречи. Подобные проблемы возникали и во время прошлых встреч», — отметил Аксой.

Дипломат не уточнил, о каких именно темах идет речь. Представитель турецкого ведомства подчеркнул, что «такие заявления должны готовиться более тщательно, при этом необходимо избегать вопросы, которые не поднимались во время встреч».

По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, Помпео заявил Чавушоглу, что односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия. Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции покупку Анкарой российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, выразив ему свои опасения по этому поводу. Госсекретарь также «призвал к скорейшему урегулированию дел, связанных с несправедливо задержанными гражданами США» в республике.

Minval.az