Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Как отмечается, 92-летняя королева прислушалась к рекомендациям своей службы безопасности отказаться от вождения вне территорий своих поместий после ДТП, в которое попал ее супруг принц Филипп.

При этом Елизавете II не придется ничего сдавать, поскольку у нее нет водительского удостоверения. Она — единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без прав.

Издание уточняет, что королеве, будучи любительницей вождения, это решение далось непросто. Однако за ней останется право водить машину по территории своих поместий.

Minval.az