Конституционный совет Алжира утвердил отставку президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает официальное алжирское информагентство APS.
Согласно информации, теперь решение должно быть одобрено парламентом страны.
Конституционный совет Алжира утвердил отставку президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает официальное алжирское информагентство APS.
Согласно информации, теперь решение должно быть одобрено парламентом страны.
Дата: 2019/04/03 22:13
Раздел: Мир
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