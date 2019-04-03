Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос приобретения у России систем С-400 закрыт.

«Контракт по С-400 пересмотру не подлежит», — цитирует Anadolu министра.

Чавушоглу добавил, что Дональд Трамп обещал Эрдогану, что решит вопрос с покупкой Анкарой у России ПВО С-400 и поставками США истребителей F-35.

«Трамп сам признал по телефону, что США ошиблись, не продав (ЗРК) Patriot Турции. И он обещал Эрдогану, что позаботится об этом. Он обещал, что сделает все возможное, чтобы решить этот вопрос (с F-35 — ред.) и также вопрос с С-400», — сказал он.