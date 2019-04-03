Президент США Дональд Трамп стал врать в три раза чаще за последний месяц.

Трамп сделал около 9,5 тысяч ложных или вводящих в заблуждение заявлений за первые 802 дня на своем посту, сообщает телеканал CNN.

Согласно сообщению, только за последний месяц американский лидер вводил в заблуждение по пять раз в день, что является резким повышением его «лживого» рейтинга.

При этом телеканал упоминает о том, что большинство выдумок Трампа касается кампании 2020 года. После проверки заявлений президента США, высказанных на одном митинге, оказалось, что 64 факта явились откровенным вымыслом.

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