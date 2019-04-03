Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Такое решение было принято в среду по инициативе Министерства внутренних дел Украины.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они ранее воспользовались лазейкой в украинском законодательстве, и осуществили прямой авиаперелет в Москву. Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором, сообщает ТАСС.

Между тем, сообщил министр, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

Minval.az