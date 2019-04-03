Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы одобрила продолжение уголовного расследования в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, лишив его, таким образом, депутатской неприкосновенности. Соответствующее заявление сделал председатель КА Дьосдадо Кабельо, передает ТАСС.
В материале говорится, что такое решение последовало после получения ходатайства Верховного суда о лишении политика депутатской неприкосновенности.
«[Конституционная ассамблея] постановляет разрешить продолжить уголовное расследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо», — объявил Кабельо.