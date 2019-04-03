Хакеры, работавшие на Саудовскую Аравию, взломали телефон основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом заявил частный консультант Гэвин де Бекер в своем расследовании на портале Daily Beast.

По словам Бекера, саудовское правительство хотело навредить Безосу после того, как принадлежащая ему газета The Washington Post стала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкуджи.

«Наши следователи и несколько экспертов пришли к выводу, что, вероятнее всего, Саудовская Аравия имела доступ к телефону Безоса и получила личную информацию», — отметил он.

Бекер отмечает, что на данный момент до конца не ясно, знала ли компания American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, опубликовавшее снимки Безоса с журналисткой Лорен Санчес, о взломе телефона миллиардера.

Личные фото самого богатого человека в мире были опубликованы до того, как он объявил о разводе с женой Маккензи. Безос инициировал разбирательство по этому делу, что вызвало недовольство главы American Media. Позже стало известно, что National Enquirer выкупили личную переписку Безоса за 200 тысяч долларов у брата его возлюбленной Майкла Санчеса.

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