США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке.

Как передает «РИА Новости», об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Я могу объявить сегодня, основываясь на рассекреченных разведывательных данных, что Иран отвечает за гибель 608 американских военных в Ираке», — сказал Хук. По его словам, это 17% всех боевых потерь в США в 2003-2011 годах.

Также Хук заявил, что Иран «пытается поставить Ирак под свой контроль». Между Ираком и Ираном существуют тесные отношения, в частности, связанные с тем, что в обеих странах большинство населения составляют мусульмане-шииты.

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