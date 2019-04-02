Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.

«Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства», — сообщает агентство.

В ближайшее время должно состояться заседание Конституционного совета для обсуждения прошения Бутефлики. В случае отставки Бутефлики, его функции согласно закону на ближайшие три месяца возьмет на себя спикер Совета нации (сената) Абделькадер Бенсалех. В течение этого периода должны быть назначены и проведены президентские выборы.

В начале марта Бутефлика, занимающий свой пост с 1999 года, в пятый раз подал заявку на участие в выборах. Это вызвало массовые протесты в стране. Накануне администрация президента страны сообщила, что Бутефлика решил уйти со своего поста до окончания срока полномочий.

Minval.az