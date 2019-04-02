Заключенный английской тюрьмы, расположенной в городе Уоррингтон, графство Чешир, поделился снимками «отвратительной» еды. На фотографии, сделанные мобильным телефоном, обратило внимание издание Manchester Evening News.

Заключенный заявил, что их кормят «хуже, чем собак», и он «уж лучше будет голодать, чем есть это». На завтрак, по его словам, подают омлет. Обедать и ужинать предлагают фасолью, макаронами и куриными котлетами, иногда дают небольшой кусок пиццы, рыбу или печень с картофелем фри.

Журналисты переслали фотографии в Министерство юстиции Великобритании. Представитель ведомства заявил, что блюда на снимках отвечают всем стандартам, и добавил, что заключенных «кормят здоровой пищей трижды в день», а также дают фрукты и овощи.

Однако ведомство все же начало проверку в связи с этим случаем, поскольку в тюрьме запрещено использовать мобильный телефон. Автор снимков будет наказан. Возможно, продолжительность его срока заключения увеличат.

Minval.az