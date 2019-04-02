Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.

По её словам, наилучшим решением является выход с соглашением.

«Таким образом, нам понадобится дальнейшее продление срока действия 50-й статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС), как можно более короткое», — приводит её слова Sky News.

Также она предложила сесть за стол переговоров с главой Лейбористской партии Джереми Корбином и «попытаться согласовать план, которого обе стороны будут придерживаться, чтобы выйти из состава ЕС с соглашением».

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