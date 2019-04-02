В Австрии в минувшем году зарегистрировано 540 инцидентов на почве исламофобии и ксенофобии, что на 74 процента больше 2017 года. Об этом говорится в докладе Центра документации для мусульман (Dokustelle) Австрии.

По данным центра, в 2018 году значительно выросло число инцидентов на почве неприятия к мусульманам. В 2017 году число подобных инцидентов составило 309, а в 2018 году выросло на 74 процента до 540.

В 2018 году большая часть — около 83 процентов правонарушений зафиксировано в отношении мусульманок.

Права мужчины-мусульман, в частности, тех, кто был одет в национальную одежду, нарушались в основном полицейскими и чиновниками.

Согласно докладу, 250 инцидентов или 46 процентов правонарушений связаны с оскорблениями в адрес мусульман, в 89 случаях (17 процентах) имели место оскорбительные надписи на стенах в отношении ислама и мусульман.

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