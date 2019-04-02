Террористов ИГ Москва может использовать в качестве и «универсальной угрозы», и повода для вмешательства

В Казахстане ждут высокого гостя. На 7-8 апреля намечен рабочий визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака в Казахстан. «В рамках визита планируются встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также председателем Сената Парламента Даригой Назарбаевой и министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым», — уточнил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. По его словам, стороны обсудят вопросы состояния и перспективы казахстанско-словацких отношений и взаимодействия по линии Казахстан-ОБСЕ, а также международные инициативы Казахстана по обеспечению глобальной безопасности. И, хотя об этом вряд ли открыто скажут в пресс-релизе, очевидно, что европейские, и не только европейские, политики самым внимательным образом отслеживают ситуацию в Казахстане, где многолетний национальный лидер Нурсултан Назарбаев подал в отставку, а пост президента занял Касым-Жомарт Токаев, доселе державшийся в тени. И теперь многие эксперты пытаются понять, будет ли страна придерживаться прежнего внешнеполитического курса или же здесь произойдут некоторые корректировки.

Но, пока одни приглядываются, другие, похоже, готовы приступить к активной корректировке ситуации. Где одним из основных рычагов могут оказаться… террористы ИГ.

Немалую пищу для размышлений здесь дает то самое нашумевшее заявление начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олега Ильиных: «Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении».

По понятным причинам, в фокусе внимания экспертного сообщества Южного Кавказа оказалось обозначенное Ильиных «армянское направление». Но не менее интригующие процессы разворачиваются вокруг Казахстана. Где, судя по многим признакам, именно исламисты могут быть использованы в качестве «инструмента» корректировки политики этого государства. Причем не по сценарию «арабской весны» — корректировать курс, судя по всему, планируется в пользу Москвы, где исламисты могут быть использованы и как инструмент дестабилизации, и как универсальная угроза для всех, и как повод для вмешательства.

Строго говоря, подобный прецедент в истории Центральной Азии уже был — в Узбекистане, который первоначально входил в число участников ОДКБ, но затем начал активно укреплять свою независимость и наводить мосты с Западом. Узбекистан приостановил свое участие в ОДКБ, вошел в состав ГУАМ, ставшего ГУУАМом — «клуба несогласных» в СНГ, на территории страны появилась американская военная база…

Строго говоря, исламисты на территории Узбекистана устраивали теракты еще в конце нулевых. Но в мае 2005 года в городе Андижан в Ферганской долине вспыхивает настоящий исламистский мятеж. Правоохранительным органам и силовым структурам удается стабилизировать ситуацию, но тут в дело вступают правозащитники. Запад обвиняет власти Узбекистана в непропорциональном применении силы, дело доходит до санкций. В результате «прозападный поворот» в политике свернут, база США закрыта, страна вернулась к «промосковскому» курсу. Как потом признавал Владимир Путин, о готовящемся мятеже в Москве знали.

Но в случае с Казахстаном это далеко не единственный и не самый вероятный сценарий.

Оговоримся сразу: ИГ — это, конечно, угроза для всех. Ее боевики устраивают теракты с десятками жертв, к примеру, в Париже и Брюсселе. Опасность подобных вылазок в Казахстане, без сомнения, есть. Более того, в июле 2016 года в Алма-Ате 27-летний уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев, дважды судимый, устроил перестрелку в здании Алмалинского РУВД и департаменте Комитета национальной безопасности Казахстана, в результате которого погибли четверо сотрудников правоохранительных органов, пограничник и пенсионер МВД. Тогда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее в Алма-Ате террористическим актом. Потом по крайней мере дважды казахстанские правоохранители накрывали здесь ячейки ИГ, состоявшие в основном из иностранцев. Но вот появление на границе с Оренбургской областью РФ всадников в чалмах со спущенным концом или лихих боевиков на пикапах с установленными на них пулеметами и черными флагами — сценарий слишком уж фантастичный.

Тем не менее именно таким сценарием запугивают слабонервных российские федеральные каналы. Во всяком случае, «по горячим следам» отставки Нурсултана Назарбаева, еще до выступления Ильиных, российский «минобороновский» телеканал «Звезда» выдал в эфир посвященный Казахстану «специальный репортаж», где старательно стращал всех и вся угрозой «цветной революции» в Казахстане, которую, ну разумеется, пытается спровоцировать здесь зловредный Запад, и обещает своего союзника от этой опасности «защитить». Затем телеканал умудрился заявить, что у России, мол, нет денег и сил на обустройство всей границы с Казахстаном, а значит, в Нур-Султане обязаны играть роль этакого «передового заслона» для Москвы от исламских боевиков и сохранять с ней самые что ни на есть близкие отношения. Прозвучал даже термин «буферное государство». А потом авторы этого репортажа попытались навесить на «исламистов»… волнения в Алма-Ате в 1986 году, когда люди вышли на улицы, возмутившись тем, что после отставки первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухаммеда Кунаева Москва «спустила» на этот пост Геннадия Колбина, который ранее вообще не работал в Казахстане. Митинг был жестоко «пресечен», число погибших и пострадавших в годы существования СССР так и не было названо. И вот теперь «Звезда» намекает: и здесь, мол, приложили руку все те же «исламисты»…

А вот это уже серьезно.

Намеренно оставим за кадром параллели, какой оказалась в 1940 году, когда Россия в очередной раз «встала с колен», тех же стран Балтии и Польши, которым тоже отводилась роль «буферного заслона» на границах с РФ. Важно другое. Версия телеканала «Звезда» по поводу трагических событий в Алма-Ате в 1986 году слишком уж напоминает попытку Кремля объяснить карательную акцию 20 января 1990 года в Баку тем, будто бы в Азербайджане «готовился исламский переворот». И да, той карательной акции в столице Азербайджана предшествовал теракт, совершенной бойцами спецподразделения «Альфа» КГБ СССР от имени «исламских экстремистов» — взрыв энергоблока телерадиоцентра в Баку. Именно он стал формальным поводом к вводу войск. Конечно, в отличие от Азербайджана образца 1990 года, это не союзная республика, а независимое государство, но к независимости и суверенитету бывших республик Москва так и не научилась относиться с должным уважением. А сегодня в Кремле, напомним, не на шутку напугана политическими «подвижками» в Казахстане. Москву нервирует и переход этой страны на латиницу, и то, что в Казахстане вспомнили об истории своей государственности глубиной более чем в полтысячелетия, и о трагедии «голодного геноцида». Более того, в Нур-Султане, тогда еще Астане, открыли каспийские порты для транспортировки в Афганистан американских военных грузов и наращивают транспортировку нефти в обход России — через азербайджанский трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. И вряд ли можно поверить, что РФ ну совсем не ищет способов этот самый «дрейф» пресечь и развернуть. И вот теперь «специальный репортаж» телеканала «Звезда» — это как минимум повод озвучить вопрос, не готовит ли РФ нечто подобное и в Казахстане, точнее, против Казахстана. И вряд ли при этом задумывается, что карательная акция 20 января 1990 года в Баку привела к результатам, обратным тем, которые планировал и ожидал для себя Кремль. А еще раньше, после 1986 года, столкнувшись с народным сопротивлением в Алма-Ате, Москва уже не рискнула повторять «колбинский вариант» в других республиках бывшего СССР. Другой вопрос, способны ли в Кремле учиться хотя бы на собственных ошибках.

Нурани, обозреватель

Minval.az