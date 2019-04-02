НАТО планирует усилить присутствие в Черном море.

Как передает «Гордон», об этом заявил генсек Альянса 1 апреля на пресс-конференции в Брюсселе, сообщила пресс-служба Альянса.

«НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе», – сказал Столтенберг.

По его словам, на встрече министров иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне 3–4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил. Также он отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.

13 декабря 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что НАТО продолжит усиливать свои позиции в регионе Черного моря.

В январе 2019 года США направили в Черное море десантный корабль USS Fort McHenry для поддержания безопасности в регионе, а затем в акваторию вошел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

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