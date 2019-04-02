В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной этого стало давление со стороны зоозащитников. В марте Бюро по защите животных разместило на сайте организации снятое на дроны видео, указывающее на неприемлемые условия разведения зверей — норки содержались в тесных клетках и страдали от недостатка воды.

Отправившаяся на ферму инспекция ветеринарного ведомства земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружила по прибытию пустые клетки и свернутое производство.

Владелец фермы, 20 занимавшийся разведением норок, подтвердил закрытие своего бизнеса «из-за давления общественности и строгих ветеринарных проверок». Он отметил, что если бы норки на самом деле болели, качество меха не позволило бы его продавать.

Звероферма в Радене «держалась» с 2017 года, с того момента, как закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен настолько, что делал этот вид бизнеса убыточным.

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