Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Ирана новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По его словам, США хотят сохранить «эффект охлаждения» в иранской экономике.

«Мы хотим, чтобы бизнес продолжал считать, что в настоящее время вести деловые отношения с Ираном является ужасной идеей», — сказал представитель.

Он отметил, что новые санкции могут быть введены в мае нынешнего года.

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